L'Udinese ed il Cagliari si sono date battaglia al BluEnergy Stadium di Udine. Le due squadre hanno sicuramente detto la loro sin dai primissimi istanti, con i bianconeri che hanno raccolto molto meno di quanto meritavano, visto che la squadra è uscita dal campo con un solo punto nonostante la grande mole di occasioni create.
Udinese 1-1 Cagliari | Il Top ed il Flop: Zaniolo si divora la vittoria
Udinese 1-1 Cagliari | Il Top ed il Flop: Zaniolo si divora la vittoria
Il commento al termine della sfida tra l'Udinese ed il Cagliari con il parere sul top ed il flop, con chi scende e chi sale
Il top—
Una partita importante, ma alla fine le certezze sono sempre le stesse per un Christian Kabasele che torna alla rete c'è un Oumar Solet che gioca una partita a dir poco perfetta. Assist e attenzione sotto tutti i punti di vista, senza ombra di dubbio il migliore sul campo da gioco.
Il flop—
Un errore solo, ma di assoluto spessore che poteva sbloccare il calciatore e soprattutto permettere all'Udinese di conquistare le tre lunghezze. Nicolò Zaniolo calcia fuori a qualche centimetro dalla porta e costa tre punti al club. Restando sulla sfida, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Udinese-Cagliari <<<
