Cagliari-Udinese | Kristensen: “Un punto? Non ci accontentiamo…”

La sfida tra l'Udinese ed il Cagliari è alle porte non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli oltre che le parole di Kristensen

La sfida tra l'Udinese ed il Cagliari è alle porte. Due squadre che non vedono l'ora di fare la differenza e conquistare punti fondamentali. Il team di casa punta alla salvezza, mentre l'Udinese vuole invertire una tendenza tutt'altro che positiva. Passiamo alle dichiarazioni di Thomas Kristensen nel prepartita.

"Dopo un periodo difficile è stato importante fare una buona prestazione di squadra contro il Bologna, ma abbiamo raccolto comunque solo un punto. Noi non ci accontentiamo, oggi è un'ottima giornata per fare punti". Il difensore ha poi continuato: "Il mio rapporto con il mister è molto buono, parliamo tanto, in modo onesto e diretto. Noi proviamo a migliorare ogni giorno, a fare di più e a raccogliere i risultati migliori possibili"