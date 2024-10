Udinese-Cagliari | La conferenza di Runjaic: “Thauvin ancora out…”

La vigilia di Udinese-Cagliari è arrivata. Non perdiamo tempo e partiamo subito con le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Runjaic

Nicola Badursi 24 ottobre - 14:43

L'Udinese scenderà in campo tra poco più di 24 ore per la sfida di campionato con il Cagliari di Davide Nicola. Non perdiamo tempo e partiamo subito con le dichiarazioni in conferenza stampa di mister Runjaic.

Florian Thauvin ci sarà? — "Sì, domani giocheremo contro una squadra decisamente energetica e che mi piace come gioca. Il Cagliari lotta fino alla fine ed è in grado di recuperare anche situazioni di svantaggio. Anche noi, però, possiamo mettere in grande difficoltà l'avversario. Il nostro obiettivo è fornire una buona prestazione individuale, ma anche di squadra che sarà necessario per avere la meglio. Florian Thauvin non ci sarà neanche domani, bisogna vedere se ci sarà mercoledì o quella dopo. Florian affronta tanti duelli e fino a quando ha dolore non si può allenare e di conseguenza essere in forma. Bisogna saper pazientare, ma non è una scusa perché domani dobbiamo e vogliamo vincere la partita".

Rui Modesto come si trova e quanto manca per vederlo in campo? — "Avrebbe potuto giocare anche prima, ma ho dovuto effettuare le determinate valutazioni in base agli allenamenti. Logicamente si allena decisamente bene ed ha fatto anche dei minuti con la Nazionale. Non vede l'ora di scendere in campo in Serie A e questa è una decisione complessa. Resta una delle mie opzioni, ma non so se domani scenderà in campo".

Domani spazio alle due punte? — "Davis e Lucca sono una possibilità. L'inglese ha giocato contro l'Inter la prima partita dal primo minuto, non dimentichiamo che ha lottato con tanti guai fisici. Noi abbiamo lavorato molto ed ora vive una buona condizione e può giocare grandi spezzoni di partita".

Ekkelenkamp titolare? — "Per Ekkelenkamp non sappiamo se potrà essere a disposizione, in quanto dobbiamo valutare la situazione e come preparare la partita".

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sull'affare Lucca <<<