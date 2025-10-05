Udinese-Cagliari | Le formazioni ufficiali: Runjaic cambia tantissimo

Il Cagliari e l’Udinese hanno scelto le guide e soprattutto gli undici titolari per la sfida di mezzogiorno. Ecco tutti i dettagli

La sfida tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Cagliari di coach Pisacane è pronta per prendere il via. Un match decisamente importante e che chiama al riscatto la società del tecnico tedesco. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo alle scelte fatte dai due coach.