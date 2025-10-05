La sfida tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Cagliari di coach Pisacane è pronta per prendere il via. Un match decisamente importante e che chiama al riscatto la società del tecnico tedesco. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo alle scelte fatte dai due coach.
Udinese-Cagliari | Le formazioni ufficiali: Runjaic cambia tantissimo
Il Cagliari e l’Udinese hanno scelto le guide e soprattutto gli undici titolari per la sfida di mezzogiorno. Ecco tutti i dettagli
Udinese (3-5-2): Razvan Sava; Saba Goglichidze, Christian Kabasele, Oumar Solet; Alessandro Zanoli, Jakub Piotrowski, Jesper Karlstrom, Arthur Atta, Hassane Kamara; Nicolò Zaniolo, Keinan Davis. All: Kosta Runjaic
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. All: Pisacane
