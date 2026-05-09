Manca meno di un’ora all’inizio del match tra l’Udinese e il Cagliari non possiamo fare altro che andare a vedere quelle che sono le decisioni dei due Mister. Una sfida decisamente importante con i bianchi neri che hanno la prima chances per raggiungere i 50 punti. Ecco a chi si affiderà il tecnico bianconero per espugnare un campo difficile come quello del Cagliari di Mister Pisacane. Le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy.Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Deiola, Rodriguez, Raternik, Belotti, Albarracin, Sulemana, Zappa, Trepy, Malfitano. All. Pisacane

UDINESE (3-5-2): Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Bayo, Arizala, Camara, Zemura, Miller. All. Runjaic