La sfida tra il Cagliari e l’Udinese è terminata proprio in questi istanti, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i voti assegnati
ESCLUSIVA | Atta e il futuro della squadra: l’intervista
Le pagelleMaduka Okoye
Ottima sfida ed estremo difensore attento in ogni frangente. Prova positiva per il nigeriano visto che ha dato una grande mano soprattutto nella prima frazione.
Voto: 6,5
Branimir Mlacic
Sta acquisendo fiducia, la stagione della verità sarà la prossima ma queste prestazioni fanno sicuramente capire le qualità del calciatore.
Voto: 6,5
Thomas Kristensen
Il Milan lo ha puntato e questa potrebbe essere la spiegazione: la duttilità. Riesce a dire la sua in quasi tutte le zone del campo. Un vero e proprio portento.
Voto: 6,5
Oumar Solet
Senza ombra di dubbio uno dei perni centrali della squadra bianconera. Difficilmente resterà in bianconero ed è un vero e proprio peccato, vista l’ennesima prova positiva.
Voto: 6+
Kingsley Ehizibue
Lo abbiamo incensato nel corso dell’ultima settimana per un mese di primissimo livello. La prova odierna, però, ci riporta indietro di almeno una stagione. Calciatore sottotono, quasi in vacanza
Voto: 5,5
Jakub Piotrowski
Il polacco offre una prova al di sotto delle aspettative e finisce incastrato nella rete del centrocampo Cagliaritano. Serve sicuramente qualcosa in più, soprattutto in queste partite senza la concorrenza di Ekkelenkamp.
Voto: 5,5
Jesper Karlstrom
Il mediano svedese deve dettare i ritmi, ma anche lui finisce per essere bloccato ed andare quasi a rilento per via della pressione avversaria.
Voto: 5,5
Arthur Atta
Ci si aspetta sempre tantissimo da un calciatore con queste qualità e quando arriva una prova al di sotto delle aspettative rischia sempre di fare notizia. Oggi (come tutto il centrocampo) va a rilento.
Voto: 5,5
Hassane Kamara
Il laterale non offre segnali di crescita nella prima frazione, poi mette a referto l’assist decisivo.
Voto: 6,5
Nicolò Zaniolo
Ci ha provato in tutti i modi, ma quella messa a referto è una delle prove meno incisive della sua incredibile stagione. Una giornata storta che può capitare a tutti.
Voto: 5,5
Adam Buksa
Una prima parte di partita decisamente al di sotto delle aspettive, ma con il passare dei minuti alza il livello e trova la rete che vale tantissimo. Grande prova di riscatto per il polacco.
Voto: 7
Il mistermister Kosta Runjaic
Una squadra in seria difficoltà per i primi 45 minuti, poi la rete che vale tre punti e tutto il giudizio varia.
Voto: 6,5
© RIPRODUZIONE RISERVATA