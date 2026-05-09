ESCLUSIVA | Atta e il futuro della squadra: l’intervista

Le pagelle

Maduka Okoye

Ottima sfida ed estremo difensore attento in ogni frangente. Prova positiva per il nigeriano visto che ha dato una grande mano soprattutto nella prima frazione.

Voto: 6,5

Branimir Mlacic

Sta acquisendo fiducia, la stagione della verità sarà la prossima ma queste prestazioni fanno sicuramente capire le qualità del calciatore.

Voto: 6,5

Thomas Kristensen

Il Milan lo ha puntato e questa potrebbe essere la spiegazione: la duttilità. Riesce a dire la sua in quasi tutte le zone del campo. Un vero e proprio portento.

Voto: 6,5

Oumar Solet

Senza ombra di dubbio uno dei perni centrali della squadra bianconera. Difficilmente resterà in bianconero ed è un vero e proprio peccato, vista l’ennesima prova positiva.

Voto: 6+

Kingsley Ehizibue

Lo abbiamo incensato nel corso dell’ultima settimana per un mese di primissimo livello. La prova odierna, però, ci riporta indietro di almeno una stagione. Calciatore sottotono, quasi in vacanza

Voto: 5,5

Jakub Piotrowski

Il polacco offre una prova al di sotto delle aspettative e finisce incastrato nella rete del centrocampo Cagliaritano. Serve sicuramente qualcosa in più, soprattutto in queste partite senza la concorrenza di Ekkelenkamp.

Voto: 5,5

Jesper Karlstrom

Il mediano svedese deve dettare i ritmi, ma anche lui finisce per essere bloccato ed andare quasi a rilento per via della pressione avversaria.

Voto: 5,5

Arthur Atta

Ci si aspetta sempre tantissimo da un calciatore con queste qualità e quando arriva una prova al di sotto delle aspettative rischia sempre di fare notizia. Oggi (come tutto il centrocampo) va a rilento.

Voto: 5,5

Hassane Kamara

Il laterale non offre segnali di crescita nella prima frazione, poi mette a referto l’assist decisivo.

Voto: 6,5

Nicolò Zaniolo

Ci ha provato in tutti i modi, ma quella messa a referto è una delle prove meno incisive della sua incredibile stagione. Una giornata storta che può capitare a tutti.

Voto: 5,5

Adam Buksa

Una prima parte di partita decisamente al di sotto delle aspettive, ma con il passare dei minuti alza il livello e trova la rete che vale tantissimo. Grande prova di riscatto per il polacco.

Voto: 7

Il mister

mister Kosta Runjaic

Una squadra in seria difficoltà per i primi 45 minuti, poi la rete che vale tre punti e tutto il giudizio varia.

Voto: 6,5