Udinese 2-0 Cagliari | Nicola in conferenza: “Makoumbou ha sbagliato”

Nicola Badursi 25 ottobre - 21:00

Termina con il sorriso la nona giornata di campionato per l'Udinese, visto che arriva una netta vittoria per 2-0 ai danni del Cagliari di Davide Nicola. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa del mister Davide Nicola.

La partita è stata condizionata dal rosso? — “Sicuramente sarebbe stata diversa in parità numerica. Sapevamo di incontrare una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Lucca e Davis ci hanno impegnato molto, devo fare comunque i complimenti ai ragazzi per essere rimasti in partita. Ci siamo complicati la vita da soli, ora non resta che pensare a martedì”.

Come giudica l’atteggiamento dei suoi? — “Questa era una partita in cui dovevamo essere disciplinati e capaci. Fino all'espulsione abbiamo provato a dire la nostra. Dopo è stato difficile e abbiamo speso più energie. Una situazione formativa, soprattutto per un club giovane come il nostro”.

Ha parlato con Makoumbo? — “Non è uno sciocco, sa di aver sbagliato e che poteva evitare il secondo giallo. Questo ci obbliga a fare delle riflessioni e delle valutazioni. Nel calcio spesso i giocatori vengono ammoniti, soprattutto in una fase della partita in cui era poco prudente modificare qualcosa. Bisogna lavorare anche sulla gestione dei momenti”.

