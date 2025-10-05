Udinese-Cagliari | Parla Karlstrom: “Abbiamo lavorato bene in settimana”

Nel prepartita della sfida tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e il Cagliari di Pisacane ha detto la sua il centrocampista Jesper Karlstrom . Ecco le dichiarazioni di un fedelissimo del tecnico.

"Dobbiamo fare meglio della scorsa partita, soprattutto a livello di intensità, nei duelli, nelle cose base. Abbiamo lavorato bene in settimana e sono sicuro che faremo una buona partita". Ha poi continuato: "Il meteo è lo stesso per entrambe le squadre, la pioggia non influirà".