Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Cagliari di Pisacane. Una partita decisamente interessante e proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a leggere il pensiero del tecnico alla fine dei novanta minuti di gioco.

Il pensiero sull'incontro

Cosa è successo con Davis?

. C'è da dire che nel corso del primo tempo non abbiamo giocato il nostro solito calcio, ma con il passare dei minuti siamo migliorati ed abbiamo trovato un gol importante sul campo. Non dimentichiamo che il Cagliari ha messo in difficoltà tante squadre qua e sapevamo non sarebbe stato semplice. Non pensiamo alle scadenze ed ai contratti,"., ma qualcosa è successo. Non conosco i dettagli, ma posso dire che Davis è un grande professionista, questo lo sappiamo tutti. Un bel match con un finale che ha rovinato un po' tutto, ma faremo tutte le verifiche del caso". Parole importanti da parte di un tecnico che oramai ha il controllo totale della sua squadra e soprattutto grande voglia di continuare a scalare la classifica. Sicuramente una vera e propria masterclass la sua doppia stagione con l'Udinese.