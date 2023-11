Udinese-Cagliari / Le parole di Cioffi: “Per me questa partita è vinta”

La voglia dei giovani è qualcosa da cui ripartire?

"Direi che hai fatto proprio centro. Ragazzi ci vuole entusiasmo e spirito. Oggi abbiamo giocato con dei giocatori che hanno un potenziale incredibile ed una grandissima potenzialità. L'ultimo Pejicic, quanti anni ha? 2007? Sembra che avesse trent'anni. Tikvic non ha mai giocato in Serie A e marcava Petagna. Noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che hanno dimostrato i nostri ragazzi. Non si può stare a discutere il possesso palla. Fate la somma delle presenze dei ragazzi del Cagliari e fate la somma delle presenze dei ragazzi dell'Udinese. Noi abbiamo fatto una partita d'ardore e d'orgoglio. Abbiamo sofferto solo il primo tempo perché non abbiamo creduto in un'uscita che abbiamo provato. I ragazzi l'esperienza se la fanno giocando. Noi al 90esimo eravamo 1-1 contro il Cagliari. 27 anni di età il Cagliari, 22 anni d'età noi dell'Udinese. Non voglio fare il maestrino, ma facciamo obiettività. Vogliamo recriminare a Ferreira un rinvio sbagliato? Oggi è stato mastodontico. Noi dobbiamo prendere il positivo di quello che abbiamo. Oggi ci fa soffrire non aver vinto, ma non è la priorità. Per me questa partita è vinta. Perché tutti quelli che erano dubbi per gli altri, per me erano certezze. Di conseguenza questa partita è vinta".