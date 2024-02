Udinese-Cagliari / Ranieri si gioca la panchina, vincere o esonero

Cagliari di Claudio Ranieri sa che non può più sbagliare e contro l'Udinese serve una prova di primo livello per portare a casa tre punti

L'Udinese si avvicina alla sfida contro il Cagliari. Si parla di un match fondamentale, non solo per i tre punti ma anche per la permanenza sulla panchina di un tecnico di assoluto valore come Claudio Ranieri. Nelle ultime ore sono state smentite le voci che riportavano e parlavano di possibili dimissioni da parte del romano. Queste testimoniano il clima tutt'altro che calmo in quel di Cagliari.