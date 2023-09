Cagliari-Udinese / Ranieri sorride, tornano due pedine uniche: ecco chi

Il tecnico Claudio Ranieri sta facendo il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. In queste prime giornate uno dei problemi maggiori per la società isolana è stato senza ombra di dubbio l'attacco. Nel corso del prossimo match tra Cagliari e Udinese il tecnico vuole cambiare musica a tutti i costi.

I due rientri

Torna ufficialmente Leonardo Pavoletti. L'autore del gol promozione è pronto per mettersi in mostra anche nella massima serie del calcio italiano. Assieme a lui non vede l'ora di esordire anche Andrea Petagna, l'ultimo acquisto della società rossoblù.