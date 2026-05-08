Mister Kosta Runjaic presenta 24 ore prima del fischio d'inizio la sfida di campionato con il Cagliari per l'Udinese, non perdiamo un secondo ed andiamo con le sue dichiarazioni.

Quanta voglia c'è di superare il record post Guidolin?

Il punto su Davis e gli infortunati

Rinnovo di Karlstrom avvicina anche il suo?

"Non è importante essere l'allenatore che ha raggiunto il traguardo, ma migliorare come squadra. Abbiamo ancora nove punti a disposizione e dobbiamo farlo migliorando il nostro stile di gioco ed i nostri risultati. Non dobbiamo fare come quel libro che quando arrivi al finale e non ti piace, resta quel gusto amaro.".e verranno con lui anche Bertola e Zemura. Difficilmente saranno titolari, ma tutti hanno la possibilità di giocare uno spezzone di partita. Davis voglio vederlo titolare contro la Cremonese. Devo dire, però, che Ekkelenkamp ha finito in maniera anticipata la sua stagione"."Sono molto contento del rinnovo e la continuità è fondamentale nel calcio. Io ho ancora un anno di contratto, ma stiamo già parlando per organizzare la prossima stagione, vogliamo dare continuità anche se non sarà affatto semplice. Fa parte della filosofia dell'Udinese far partire qualche giocare importante, ma faremo di tutto".