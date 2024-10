Udinese-Cagliari | Sorpresa in attacco: Runjaic sceglie il tandem “pesante”

Il Cagliari e l'Udinese si preparano per i prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli con una vera e propria sorpresa in attacco

L'Udinese si avvicina alla sfida di domani pomeriggio contro il Cagliari di Davide Nicola. Una partita difficile da programmare in cui le due squadre stanno cercando di fare il possibile per dire la loro e soprattutto conquistare i tre punti finali. C'è un'incognita rappresentata da Florian Thauvin e di conseguenza è arrivato il momento di cercare una soluzione alternativa.

Mister Kosta Runjaic pensa al tandem "pesante". Dentro per la prima volta (dal primo minuto) sia Lorenzo Lucca che Keinan Davis. Una mossa offensiva, ma che punta a mettere in difficoltà una difesa non proprio imperforabile come quella degli isolani. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul rientro di Thauvin <<<