Udinese-Cagliari / Top e flop di giornata: ecco chi sorprende e chi delude

Proprio in questi istanti è terminata la sfida di Coppa Italia tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e il Cagliari di Claudio Ranieri. Una sconfitta che può tagliare le gambe anche in ottica campionato. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il top ed il flop di giornata.

Il migliore in campo è senza dubbio Maduka Okoye . Il portiere nigeriano nel primo tempo ha tenuto in piedi da solo la banda di Sottil con diversi interventi salva risultato. La più importante quella su Oristanio, con il numero 19 ipnotizzato a pochi metri dalla porta. Sui due gol è incolpevole. Splendida quanto superflua anche la parata su Lapadula nel finale. Bella sorpre3a.

Flop

Il flop di giornata è Hassane Kamara. Il laterale bianconero non è mai entrato partita, combinando disastri sia dietro che davanti. In difesa non è mai riuscito a contenere le sgasate di Oristanio che partendo proprio da sinistra ha creato diversi grattacapi alla retroguardia friulana. In attacco non ha azzeccato una scelta, spesso crossando male e tirando ancora peggio. Prova da assolutamente da dimenticare.