Udinese-Cagliari / Ecco il top e flop del match di oggi alla Dacia Arena!

Il ritorno in campo per la formazione di Cioffi è stato veramente grandioso. Oggi l'Udinese batte il Cagliari alla Dacia Arena 5-1. Il mister ed il popolo bianconero si posso coccolare uno strepitoso Beto.

Il Cagliari passa in vantaggio al 32esimo del primo tempo ma l'Udinese non perde la concentrazione e in un attimo ribalta la partita. Prima Becao poi Beto portano sul 2-1 il risultato prima dell'intervallo. Nel secondo tempo la difesa rossoblù si dimentica di scendere in campo e l'Udinese dilaga. Prima arriva la doppietta di Beto poi una perla di Molina porta l'Udinese sul 4-1. Prima di accomodarsi in panchina Beto trova anche il tempo di fare il terzo gol e portarsi a casa il pallone.