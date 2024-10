Udinese-Cagliari | Il top ed il flop di giornata: ecco chi sale e chi scende

L'Udinese esce vittoriosa da una sfida che poteva diventare insidiosa contro il Cagliari e si gode altri tre punti fondamentali per continuare a scalare la classifica e vivere una stagione decisamente più tranquilla di quella passata. Non possiamo fare altro che andare a vedere il top ed il flop di giornata.

IL TOP

Lorenzo Lucca convince per la rete messa a referto e su questo non ci piove (visto e considerato che regala tre punti). Kingsley Ehizibue, però, è indubbiamente uno dei calciatori più in crescita di questa Udinese. Il suo taglio sul secondo palo in pieno stile José Maria Callejon è decisamente degno di nota e dopo i rossoneri mette in crisi anche il Cagliari. Nota di merito anche per mister Runjaic e la sua idea della doppia punta.