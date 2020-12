Cagliari-Udinese: i precedenti

Domenica 20 dicembre alle ore 15:00 alla Sardegna Arena andrà di scena la sfida numero 51 in Serie A tra Udinese e Cagliari. L’ultimo successo dei friulani a Cagliari risale al 26 luglio 2020: i bianconeri di Gotti si imposero per 1-0 grazie alla rete di Okaka. Ecco i precedenti tra i due club :

2019-2020 – Cagliari-Udinese 0-1 2′ Okaka

2018-2019 – Cagliari-Udinese 1-2 17’Pavoletti, 59’Hallfredsson (U), 69’De Maio (U)

2017-2018 – Cagliari-Udinese 2-1 10’Lasagna (U), 21’Pavoletti , 84’Ceppitelli

2016-2017 – Cagliari-Udinese 2-1 35’Farias, 51’Fofana (U). 58’Sau

2014-2015 – Cagliari-Udinese 4-3 13′, 19′, 44′, 79′, 81′, 85′, 88′

2013-2014 – Cagliari-Udinese 3-0 18’Ibarbo, 81’Vecino, 89’Ibraimi

2012-2013 – Cagliari-Udinese 0-1 56’Pereyra (U)

VITTORIA CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1995-1996 Cagliari-Udinese 4-1 29′ Muzzi (C), 45′ Oliveira (C), 67′ Bierhoff (U), 70′ Silva (C), 87′ Villa (C)

2013-2014 Cagliari-Udinese 3-0 18′ Ibarbo (C), 81′ Vecino (C), 88′ Ibraimi (C)

2010-2011 Cagliari-Udinese 0-4 43′ Benatia (U), 44′ Sánchez (U), 48′ Di Natale (U), 54′ Di Natale (U)

RISULTATI PIÙ FREQUENTI:

Cagliari-Udinese 2-1, Cagliari-Udinese 1-1 (4 volte)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

2014-2015 Cagliari-Udinese 4-3 13′ Sau (C), 19′ João Pedro (C), 44′ Aguirre (U), 79′ Mpoku (C), 81′ B. Fernandes (U), 85′ aut. B. Fernandes (U), 88′ Théréau (U)