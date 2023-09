Cagliari-Udinese / Le formazioni ufficiali: Ebosele titolare. Torna Pavoletti

Poche ore e l'Udinese torna in campo per cercare i primi 3 punti della stagione. I friulani faranno visita alla squadra allenata da Ranieri alla Sardegna Arena, in quello che potrebbe definirsi un vero e proprio scontro diretto per la lotta salvezza.

Una sconfitta e 2 pareggi per i friulani contro un pareggio e 2 sconfitte per i sardi, entrambe le squadre alla caccia del primo successo stagionale. Per Ranieri non è stato facile preparare la partita durante la sosta per le Nazionali tra infortuni e partenze autorizzate. Il tecnico però ha potuto riabbracciare Mancosu che sarà disponibile dopo il lungo stop. In casa Udinese, un solo gol all'attivo realizzato, Sottil predica calma: in Sardegna proporrà poche novità rispetto al pari pre sosta con il Frosinone, ma la panchina sarà più lunga: a disposizione ci saranno i nuovi arrivati Kristensen, Payero e Pereyra, assieme a Ebosse e Pafundi fuori finora per infortunio.