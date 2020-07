Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali. Lasagna in campo, out Fofana

Alle ore 19:30 alla Sardegna Arena andrà in scena il match tra Cagliari e Udinese. I bianconeri cercano una vittoria per centrare la salvezza aritmetica. Gotti ritrova Walace in regia e all’ultimo istante recupera anche Lasagna. Out Fofana, nel ruolo di mezz’ala agirà Sema. Ecco le formazioni ufficiali:

Cagliari (3-4-1-2) – Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Ionita, Ladinetti, Lykogiannis; Ragatzu, Simeone; Joao Pedro

Udinese (3-5-2) – Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Lasagna, Okaka