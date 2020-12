Cagliari-Udinese, le probabili scelte di Gotti

UDINE- Dopo il pareggio di martedì sera per 0-0 contro il Crotone, l’Udinese di mister Luca Gotti prepara la trasferta di Cagliari, prevista per domani alle ore 15.00 alla “Sardegna Arena”. Tornerà a disposizione De Maio dopo lo stop dovuto al Covid, ma il difensore francese dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, davanti a Musso, dovrebbero esserci Bonifazi, Becao e Samir, con Larsen e Zeegelaar ad agire sulle due fasce. Mediana che dovrebbe essere composta da Rodrigo De Paul e Roberto Pereyra, con Arslan favorito su Rolando Mandragora per la posizione da regista davanti la difesa. In avanti, sicuro del posto, c’è Pussetto, che dovrebbe far coppia con Nestorovski, favorito su Deulofeu e Lasagna:

Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Arslan (Mandragora), Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski (Deulofeu).