Cagliari-Udinese, le ultime di formazione dei friulani – VIDEO

Dopo la bellissima vittoria contro la Juventus, prossima alla conquista del nono scudetto di fila, oggi l’Udinese cerca di festeggiare la salvezza con due giornate di anticipo contro il Cagliari. In caso di ko del Lecce i bianconeri sarebbero salvi. Stesso discorso nel caso di risultato uguale sia dei friulani che dei salentini. Solo un successo dei giallorossi e una sconfitta o pareggio dei friulani, terrebbe aperti i giochi fino allo scontro diretto della prossima giornata. Questa sera contro gli isolani di mister Zenga, Gotti può contare sul recupero di Walace in regia. In avanti, Lasagna non è al meglio e al suo posto potrebbe giocare Nestorovski, galvanizzato dalla rete contro la Juventus. In avanti con il macedone toccherà a Okaka. Questa la probabile formazione dell’Udinese

UDINESE

3-5-2

Musso; Becao; Nuytinck; Samir; Stryger Larsen; De Paul; Walace; Fofana; Sema; Okaka; Nestorovski