Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l’Udinese e il Cagliari. Non perdiamo un secondo ed ecco tutto i dettagli e le parole social di Nicolò Zaniolo dopo quanto avvenuto questo pomeriggio. Un vero e proprio attacco sotto tutti i punti di vista a chi ha creato lo scompiglio nel finale di gara. Non perdiamo altro tempo ed andiamo con le dichiarazioni uscite sui social.

Le parole di Nicolò Zaniolo

, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”.

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