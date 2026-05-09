Appena terminata la sfida di campionato tra l’Udinese ed il Cagliari. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di Nicolò Zaniolo
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l’Udinese e il Cagliari. Non perdiamo un secondo ed ecco tutto i dettagli e le parole social di Nicolò Zaniolo dopo quanto avvenuto questo pomeriggio. Un vero e proprio attacco sotto tutti i punti di vista a chi ha creato lo scompiglio nel finale di gara. Non perdiamo altro tempo ed andiamo con le dichiarazioni uscite sui social.
Le parole di Nicolò Zaniolo“Il collega (se si può chiamare tale) che oggi si è permesso di insultare i miei figli, e insultare il mio compagno per il colore della sua pelle, dovrebbe vergognarsi e non calcare più i campi di calcio”.
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