Udinese-Cagliari / Zarraga operazione rilancio: “Oggi una grande chance”

Lo spagnolo è pronto per tornare in campo: "Oggi è molto importante. Siamo in tanti a non aver giocato molto, ma lavoriamo molto forte in settimana e faremo una grande gara". Ha poi continuato parlando dei prossimi incontri di campionato: "Un’opportunità per tutti. Siamo giovani ma giochiamo per essere titolari anche la prossima partita”. Non è mancato anche un commento in caso di passaggio del turno: "Vincendo oggi potremo fare una grande partita col Milan. Il primo passo è tornare a vincere oggi".