Verso Lecce-Udinese | Calcio d’inizio in programma per le 20:45

Lorenzo Focolari Redattore 21 febbraio - 11:29

Mancano poche ore all'inizio di una partita molto importante per l'Udinese di mister Runjaic. La trasferta salentina è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza sebbene tra le due squadre vi sia una discreta differenza di punti. Entrambe cercano di evitare la zona retrocessione pertanto ci prepariamo per un match ricco di emozioni.

Il calcio di inizio è in programma per le 20:45 allo stadio Via del Mare. Bonacina sarà l'arbitro che dirigerà la gara. Ci sarà un'atmosfera unica e carica di agonismo che potrebbe rendere la partita piena di energia. L'Udinese, in quanto ospite, dovrà rimanere concentrata come ha detto Runjaic in conferenza stampa ieri.

Giampaolo non vorrà deludere i suoi tifosi, pertanto potrebbe scegliere di pressare alto i bianconeri così da alzare il ritmo di gara e provare ad imporsi subito nel punteggio. Vedremo se i friulani saranno in grado di mantenere i nervi saldi e di far uscire le loro abilità tecniche per poter interpretare il match al meglio.