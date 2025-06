Udinese – Gerolin: “Addio Pozzo? Il calcio italiano dovrebbe esserne…”

Della possibile vendita dell’Udinese al fondo americano Guggenheim ha parlato anche Manuel Gerolin: “Se effettivamente dovesse avvenire il passaggio di proprietà, il club si ritroverebbe privo di una figura che ha avuto un impatto molto positivo.I Pozzo sono stati definiti come 'l’università del calcio', poiché sanno formare i giovani e farli sviluppare, e la squadra guidata dai Pozzo è diventata nota a livello globale. Quando ero parte del club per scoprire nuovi talenti in posti come Nuova Zelanda, Brasile e altre nazioni sudamericane, tutti conoscevano l’Udinese, ma pochi sapevano esattamente dove si trovasse il Friuli. La gestione dei Pozzo ha trasformato la squadra bianconera in un simbolo di modernità, intrattenimento e calcio autentico. In trasferta non abbiamo mai ricevuto contestazioni o fischi".