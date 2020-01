Calciomercato Serie A, la chiusura il 31 gennaio alle 20. Ma l’orario potrebbe subire variazioni

La sessione invernale del calciomercato di Serie A, che sino ad oggi (Ibrahimovic al Milan a parte) non ha regalato grossi colpi ai club del massimo campionato italiano, proseguirà sino a fine gennaio. Le trattative si chiuderanno definitivamente il 31 gennaio 2020 alle ore 20. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’orario di chiusura potrebbe allungarsi, magari fino alle ore 23, come accaduto negli scorsi anni. Tutto ciò per agevolare i club nella chiusura di trattative più lunghe, per i media in modo da avere maggior tempo e maggiore copertura all’evento, che anche quest’anno si svolgerà presso l’Hotel Melià di Milano.