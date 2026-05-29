Rinnovo importante ed ufficiale in casa Udinese. La squadra di mister Kosta Runjaic aggiunge un tassello di primissimo livello alla sua rosa futura. Un calciatore che cresce nel settore giovanile del team bianconero ed ha tutte le qualità per fare la differenza sul campo da gioco. C'è da capire se a partire dall'anno che verrà potrà dire la sua anche in prima squadra o (più probabilmente) arriverà un prestito in una società di primo livello. Passiamo a tutti i dettagli sul prolungamento di un talento dell'Udinese, stiamo parlando di Giulio Vinciati.

I dettagli sul prolungamento di contratto per il classe 2007

da assoluto protagonista in cui ha messo a referto dei numeri di primissimo livello. 14 reti in 24 presenze che fanno capire tutte le sue qualità e probabilmente anche quanto è pronto per iniziare a dire la sua nel mondo dei grandi. Il futuro c'è ancora da capire cosa potrebbe riservare, anche se la sensazione è quella del prestito.è fino al 30 Giugno 2029. Un segnale importante che fa capire quanto l'Udinese punti sulle sue qualità e voglia fare bene sul campo da gioco.