News Udinese – Il calendario si infittisce: fissata una nuova amichevole

Il team bianconero ha intenzione di confermarsi in questa seconda parte di stagione. L'idea è quella di continuare a sorprendere proprio come fatto fino ad oggi. Si parla di una società che non vede l'ora di confermarsi ad alti livelli e soprattutto di mettere in difficoltà le big, proprio come fatto nella prima parte di annata. Il vantaggio dei bianconeri è sicuramente quello di aver avuto a disposizione tutto il team sin dai primi allenamenti. Pochissimi giocatori dell'Udinese erano impegnati nella campagna mondiale (per l'esattezza solo uno: Enzo Ebosse). Nelle ultime ore è stata fissata una nuova amichevole per il club friulano. Ecco quale sarà la squadra avversaria.