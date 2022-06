News Udinese | Calendario di Serie A? Parlano Marino e Sottil

L'Udinese sta lavorando senza sosta in vista della prossima stagione. Per il club bianconero sarà un campionato importante, in cui si dovrà misurare con le altre squadre di Serie A che stanno facendo il possibile pur di migliorare le proprie rose. Lo stesso sta cercando di fare anche la famiglia Pozzo, che ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Sottil, un astro nascente del calcio italiano per quanto riguarda gli allentori. Ieri, 24 Giugno, si sono svolti i sorteggi della prossima Serie A, che avrà inizio il 14 Agosto con Milan-Udinese e terminerà il 4 Giugno con il club friulano che sfiderà la Vecchia Signora di Allegri. In merito a questi accoppiamenti, Marino e Sottil hanno espresso il proprio parere. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.