Notizie Udinese – Calhanoglu parla dell’affare Larsen: “Il giocatore è…”

Il team bianconero inizia a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Stiamo parlando di una squadra che vuole sorprendere

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione. Il ritiro inizierà il prossimo 4 di Luglio e da quel momento ci sarà solo l'interesse di fare il meglio possibile in vista del campionato che inizierà a metà Agosto (in anticipo rispetto alle altre annate). La voglia è quella di fare il massimo per poter dire la propria sotto tutti i punti di vista, sicuramente non sarà facile visto che gli ostacoli si moltiplicano senza ombra di dubbio. Sono diversi i giocatori che vogliono provare una nuova esperienza e di conseguenza tocca alla dirigenza sostituirli nel miglior modo possibile. Proprio nelle ultime ore un talento che ha difeso la casacca bianconera nelle ultime stagioni ha rescisso il suo contratto. Il punto della situazione.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo difendeva l'Udinese dalle scorribande degli avversari da parecchi anni. Proprio nel corso dell'ultima annata, però, qualcosa è andato storto. La società e il talento danese non hanno trovato un accordo per quanto riguarda il rinnovo e di conseguenza la rottura è stata definitiva. Infatti Jens Stryger Larsen non ha toccato il campo per tutto il campionato. Nelle ultime ore è stato ufficiale il suo passaggio al Trabzonspor, società turca che ha vinto il campionato nazionale. Proprio un turco ha commentato questo affare. Ecco il parere da parte di Hakan Calhanoglu.

Il commento

"Hanno preso Larsen dall'Udinese in questa stagione, è un ottimo giocatore".

Poche parole dette per rassicurare i fans della società che militerà nella prossima Champions League. Sicuramente non sarà facile ambientarsi in un nuovo paese, ma Larsen ci ha dimostrato di essere molto bravo ed avere grande dedizione al lavoro sia dentro che fuori dal campo.