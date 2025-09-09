News Udinese – Calori mette in guardia i bianconeri! Le parole

L'ex bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sui nuovi acquisti dell'Udinese e sulla gara contro il Pisa

Lorenzo Focolari Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 11:36)

Alessandro Calori ha discusso dettagliatamente dell'Udinese in un'intervista al Gazzettino. L’ex capitano bianconero ha commentato la nuova retroguardia della formazione di Runjaic dicendo: "I bianconeri che ho visto giocare contro l’Inter mi hanno colpito positivamente. Hanno mostrato un gioco di squadra autentico, mettendo in primo piano la collaborazione, e un aspetto nettamente favorevole riguarda i due difensori centrali: Solet e Kristensen hanno creato una barriera impenetrabile per l'attacco interista. Kristensen si sta rivelando una sorpresa molto gradita. Il danese dimostra che la filosofia di calcio dei Pozzo funziona: quando viene ceduto un giocatore chiave, la sua sostituzione spesso è già nel club. La difesa quindi sembra a posto. Inoltre, mai negli ultimi 30 anni la squadra ha avuto problemi per la partenza di assi che si erano distinti tra i migliori".

A supporto dell'attacco ci sarà Zaniolo, che cerca un rilancio definitivo: "Si tratta di un ventiseienne, che ha appena superato due operazioni per la ricostruzione del legamento crociato. Ora però sta bene, quindi il suo futuro dipende solo da lui. Mi hanno detto che è molto motivato. Probabilmente comprende di essere in un contesto ideale per ritrovare il suo livello, anche per una possibile convocazione in Nazionale. A Udine tutti sono pronti ad aiutarlo e lui deve sfruttare questa opportunità. Del resto, la storia recente dell’Udinese dimostra che diversi giocatori in Friuli si sono rilanciati dopo che molti li avevano snobbati. Credo che, almeno nell’Udinese, Zaniolo possa esprimere il meglio di sé giocando da trequartista".

Infine, Calori analizza la prossima sfida che l'Udinese affronterà contro il Pisa: "È una squadra che merita di essere scoperta, tornata in Serie A dopo molto tempo. Penso che l’Udinese sia superiore per potenziale, ma le squadre neopromosse si affidano molto all'entusiasmo e al supporto dei loro tifosi. Un aspetto da non sottovalutare. Certo, l'Udinese vista contro l’Inter è in grado di ottenere il massimo, ma deve ripetere quella prestazione. Non bisogna abbassare la guardia, sarebbe un errore grave". Le ultime di mercato: I Pozzo hanno deciso! Cessione UFFICIALE <<<