News Udinese | Parla Calori: “Sottil ha dato identità e coraggio”

L' allenatore ed ex capitano dei bianconeri, ha commentato lo straordinario momento di forma dei friulani e della prossima sfida

L'avvio stagionale dei bianconeri sta impressionando tutti, tanto che diversi addetti ai lavori hanno voluto esprimere il proprio pensiero sulla squadra guidata da Sottil. I friulani hanno cominciato la stagione con il record di punti della propria storia e non sembrano intenzionati a fermarsi. Di questo, ha parlato Alessandro Calori, allenatore ed ex capitano dell'Udinese, che commentato così lo straordinario momento di forma dei bianconeri: "Ho visto una squadra che ha anche alternative e può fare le rotazioni. Sottil ha dato identità e coraggio, non è in quella posizione per caso".

L'ex calciatore dei friulani si è detto anche piacevolmente sorpreso dall'impatto di alcuni giocatori, che hanno mostrato di avere la struttura e l'imprevedibilità giusta per perseguire traguardi importanti. Secondo il mister, infatti, i vari Pereyra, Samardzic e Deulofeu hanno dato la possibilità alla squadra di cambiare passo e di non ragionare più da formazione che punta alla salvezza come suo massimo obiettivo. "Questo significa avere mentalità e si vede la mano del tecnico".

Il pensiero sul prossimo avversario

La Fiorentina lunedì ha avuto occasioni per cambiare la partita mentre la Lazio ha giocato d'attesa sfruttando i momenti ed è risultata incisiva".