Udinese – Calori: “La squadra ha qualità fisica e tecnica…” Le parole

L'ex capitano dell'Udinese, Alessandro Calori, ha rilasciato delle dichiarazioni positive sulla squadra di Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 20 febbraio 2025 (modifica il 20 febbraio 2025 | 15:02)

Alessandro Calori, ex capitano bianconero, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui esprime il suo apprezzamento sull’evoluzione della squadra: “Diamo anche atto all’elasticità e all’intuizione dell’allenatore, che ha capito che la squadra può esprimersi ancora meglio con il modulo che ha adottato negli ultimi tempi, perché sfrutta la qualità dei centrocampisti. Mi riferisco soprattutto ai nuovi: Atta ed Ekkelenkamp. Runjaic ha anche il merito di averli attesi, ben sapendo che uno straniero che si affaccia per la prima volta in serie A, oltretutto giovane, necessita di un po’ di tempo per ambientarsi e ingranare”

L'ex capitano continua apprezzando alcuni giocatori:”Lucca è l'oggetto del desiderio di numerosi grossi club, ma è anche un pericolo per le difese. Thauvin poi è davvero grande e Solet mi sta impressionando per la sicurezza e la facilità di come difende. Ekkelenkamp e Atta sono gli ultimi inserimenti di Runjaic nello scacchiere bianconero, stanno dimostrando che la famiglia Pozzo ci ha visto ancora una volta giusto. Ma tutta la squadra ha qualità fisica e tecnica. Ora deve rimanere sempre concentrata, per fare l’ulteriore salto di qualità”.

Sulla sfida contro il Lecce di domani:“La formazione salentina ha una sua quadratura. In questo momento è un avversario difficile, anche se non ha più Dorgu, per il quale la società mai e poi mai poteva rifiutare i 35 milioni offerti dal Manchester United. L’Udinese è più forte della squadra di Giampaolo. In particolare ha il vantaggio di essere libera mentalmente e di non avere ansie. L’Udinese, praticamente già salva, è destinata a finire in crescendo: gioca bene, ha idee, individualità di spicco, solidità ed è ben guidata”.