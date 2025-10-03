Udinese – Calori: “Per uscire da questo momento serve…” Le parole

Alessandro Calori ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha commentato il momento attuale dell'Udinese e cosa serve per il futuro

Lorenzo Focolari Redattore 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 09:58)

Alessandro Calori, intervistato da Il Gazzettino, ha esaminato la situazione attuale dell’Udinese, che deve rialzarsi nella sfida diretta contro il Cagliari: “Credo che la vittoria conquistata contro l’Inter, senza dubbio meritata e ottenuta con la determinazione di una grande squadra, possa aver influito psicologicamente; i giocatori bianconeri potrebbero aver perso un po’ di concentrazione, altrimenti non si spiegherebbe l’atteggiamento poco propositivo mostrato contro il Milan, con cui si può anche perdere, e a Reggio contro il Sassuolo. Per uscire da questo momento serve la solita strategia: lavorare duramente, ritrovare calma e serenità, ammettere le proprie colpe per gli errori fatti e avere fiducia nelle proprie capacità, che non sono per nulla esigue".

"Inoltre, il gruppo, che presenta molti giovani, deve comprendere che la Serie A non perdona alcun errore, sia tecnico che caratteriale. Serve umiltà, più che arroganza. Talvolta si può avere la certezza di essere forti e invece si ricevono colpi che mettono in discussione la propria sicurezza. L’Udinese ha un buon organico, in particolar modo apprezzo Atta e i due difensori centrali, Solet e Kristensen; Davis, se trova la continuità, è in grado di sostenere efficacemente la squadra".

Cambiando rapidamente argomento non perdetevi le ultime notizie del mercato friulano:Kristensen vede rossonero? Scelto il sostituto <<<