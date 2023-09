News Udinese – Il calvario non finisce più / Sottil senza sette giocatori

Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil non può più stare tranquillo. Contro il Cagliari le news sono preoccupanti. Già in sette pronti ad alzare bandiera bianca . La rosa bianconera è vero che è molto lunga, ma allo stesso tempo è difficile sfruttare a pieno questa profondità se ogni settimana vengono a mancarti giocatori diversi.

Sono tutti out

Oltre ai lungodegenti Enzo Ebosse, Kingsley Ehizibue e Gerard Deulofeu. Ci sono altri giocatori alle prese con guai muscolari come i due centravanti Keinan Davis e il brasiliano Brenner. Non è finita qua, visto che ai box c'è anche il secondo portiere Daniele Padelli e soprattutto il difensore centrale Adam Masina. Per concludere in dubbio anche Joao Ferreira, non al meglio dopo la pausa nazionali.