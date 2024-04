Udinese-Napoli | Calzona senza il suo fantasista: out Zielinski

Il trequartista polacco ha subito un infortunio prima della gara con la Roma: non ci sarà per la trasferta di Udine

Arrivano brutte notizie per il Napoli in ottica trasferta contro l'Udinese. Calzona infatti deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Le condizioni di Gollini saranno attentamente valutate dopo il trauma distorsivo alla spalla sinistra che ha subito in allenamento.