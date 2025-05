Udinese – Lucca rientra! Cosa cambia in attacco per Runjaic

Lorenzo Lucca sta per tornare in campo con grande determinazione, pronto ad affrontare la sfida contro il Monza . L'attaccante azzurro, che ha saltato le ultime tre gare a causa di un problema al ginocchio e non segna dalla rete realizzata contro il Lecce , ha ora l'intenzione di sfruttare al meglio queste ultime tre partite per aumentare il suo bottino di gol personale.

Purtroppo, l'ex centravanti del Pisa non potrà contare su Thauvin, il quale non è ancora completamente recuperato. Al contrario, Lucca è carico e già domenica punta a essere uno dei protagonisti del match. Per questo motivo, si profilano all'orizzonte nuove strategie, simili a quelle adottate all'inizio della stagione. Kosta Runjaic potrebbe infatti decidere di schierare, dall'inizio o probabilmente a gara in corso, una formazione con due punte "classiche", optando per la coppia composta da Lorenzo Lucca e Keinan Davis.