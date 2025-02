Udinese – Cambia lo spartito: Runjaic opta per un 4-4-2

Come dichiarato ieri in conferenza stampa, mister Runjaic sente che il 4-4-2 sia la disposizione migliore per la squadra

Fino ad adesso siamo stati soliti vedere due cambi tattici relativi alla disposizione in campo. Kosta Runjaic , nella fase iniziale della stagione, adottava o il 3-4-3 oppure il 3-5-2 in seguito all’infortunio di Sanchez e della fragilità della difesa. La bilancia vedeva come estremi sui propri piatti queste due alternative.

L’Udinese, da inizio anno nuovo, ha ritrovato una nuova forma in via di sviluppo che vede un modo inedito di stare in campo. I ragazzi bianconeri, sanno stare più concentrati e si esprimono meglio tra di loro a livello di intesa calcistica, creando difficoltà a tante squadre. Adesso Runjaic vede nel 4-4-2 , la chiave per far girare il team e inserire Sanchez sempre di più nelle rotazioni così da averlo in ottima forma. Inoltre le prestazioni di Thauvin da esterno destro non hanno lasciato desiderare. Contro l’Empoli, lo spartito iniziale sarà questo, e toccherà ai calciatori saper suonare la musica giusta. Le ultime di mercato: Solet via a giugno? Napoli fa sul serio: il punto