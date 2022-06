Notizie Udinese – Cambia il regolamento: la Fifa apre alla rivoluzione

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. L'idea è quella di fare il possibile per continuare a rendere al meglio

Il team bianconero continua a lavorare verso la prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una società e di una squadra che vuole continuare a fare la differenza e poter fare del suo meglio per mettere in difficoltà tutte le società avversarie. Sicuramente non sarà facile e scontato visto anche che nella prima parte di stagione sono cambiate moltissime cose. Il primo punto di svolta è indubbiamente il cambio di tecnico, stiamo parlando del passaggio da Gabriele Cioffi (nuovo mister del Verona) ad Andrea Sottil. Anche con il mister che ha già vestito la maglia bianconera da calciatore si vuole aprire un nuovo ciclo. Non sarà semplice, ma l'idea è questa. Intanto nelle ultime ore la FIFA ha dato l'ufficialità di un cambiamento molto importante. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il cambio delle regole

A partire dal prossimo primo di Luglio, la Fifa ha dato una vera e propria svolta per quanto riguarda le condizioni dei prestiti. Diverse cose sono destinate a cambiare all'interno di tutte le società e bisogna iniziare a fare dei calcoli precisi per non perdere determinate occasioni. La nuova norma prevede che ogni prestito può avere la durata massima di una stagione e di conseguenza un'operazione come quella fatta con Nehuen Perez l'anno passato diventa dalla prossima estate impossibile. Sicuramente bisogna continuare a operare sul mercato, ma questa sarà (senza ombra di dubbio) una preoccupazione supplementare. I problemi, però, non finiscono qua.

La seconda novità

Le prossime ore (come detto in precedenza) sono destinate a fare la differenza. Sicuramente l'idea è quella di fare il massimo per poter portare a casa una rosa competitiva, ma nelle scorse ore è arrivato l'ennesimo stop. Una società potrà tesserare al massimo otto giocatori in prestito in vista della stagione 22/23. Questo potrebbe mettere un freno a diverse operazioni di mercato.