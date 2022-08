Udinese | Cambia di nuovo tutto? Macché! Sottil cala il poker – News

Inutile girarci intorno: esiste un'Udinese con Gerard Deulofeu in campo e una senza. Per questo motivo non si può che partire dal numero 10. Lo spagnolo è ormai il faro tecnico e caratteriale dei friulani e lo abbiamo visto anche nel pre campionato. Dal suo rientro in campo, dopo l'acciacco rimediato contro il Bayer Leverkusen, 2 reti in altrettante partite, di cui una a uno dei miglior portieri del pianeta come Eduard Mendy. L'ex Barcellona pare aver smaltito al meglio l'infortunio, insieme alle voci di mercato che lo vedevano lontano da Udine e in un paio di settimane è tornato a riprendersi le chiavi della squadra. Ripetere le 13 reti dello scorso anno non sarà facile, ma il fatto di essere il nuovo rigorista lo potrebbe aiutare anche in questo senso. Essenziale. Non perdiamo altro tempo e passiamo subito a Beto! Ci sono grandi novità <<<