Udinese | Campagna abbonamenti prolungata fino al 19 agosto

Sono già 10.500 i tifosi abbonati al club dei Pozzo per quest'anno e il numero è destinato a salire. L'Udinese dal canto suo a dato dei segnali forti alla propria tifoseria, confermando in blocco quell'attacco capace di segnare 61 reti. La società friulana è stata poi anche brava a resistere agli assalti per i propri gioielli Deulofeu e Beto, confermando di voler puntare a di più che a una salvezza tranquilla. Adesso toccherà alla ciurma guidata da Andrea Sottil ricambiare lo sforzo dei propri tifosi, riconsegnando l'affetto mostrato con delle belle prestazioni sul campo. La prima partita in casa l'Udinese la giocherà contro la Salernitana sabato prossimo alle ore 18,30, squadra che ha chiuso lo scorso campionato dei friulani. Sarà un'occasione di festa per ringraziare i propri tifosi. Magari sarà anche una chance per ripetere quella prestazione che ha consentito alla squadra di Cioffi di vincere per 4-0. Ora però occhi puntati sui rossoneri, in una sfida che si preannuncia pirotecnica. Domani infatti a San Siro andrà in scena il debutto dei bianconeri in Serie A, 72 anni dopo la prima volta proprio contro la compagine meneghina. Se volete leggere le parole di Sottil in vista della gara contro i rossoneri, ecco le sue dichiarazioni raccolte dalla nostra redazione <<<