Udinese – Campoccia: “Stiamo considerando investimenti digitali..”

"Giampaolo Pozzo ha avuto l'intuizione di considerare lo stadio non come un costo, ma come un centro di ricavi. Questo punto di vista ci ha portato a trattarlo come una vera e propria azienda. L'Udinese, con i suoi 30 anni di permanenza in Serie A e un fatturato di 80 milioni, ha sviluppato un modello industriale in cui lo stadio rappresenta un asset strategico".