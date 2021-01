Candreva al termine della sfida: “L’Udinese non merita questa classifica”

UDINE – Ieri sera l’Udinese di Luca Gotti ha subito un’altra sconfitta in campionato. Nel match di Marassi a Genova contro la Sampdoria, valevole per la 18esima giornata della Serie A 2020-2021, i friulani si sono fatti rimontare e sono tornati a casa un’altra volta con 0 punti. La vittoria, ormai, manca da più di un mese: l’ultima volta fu il 12 dicembre contro il Torino, dove la squadra vinse per 3-2. Da allora 4 sconfitte e 3 pareggi, che hanno fatto sprofondare l’Udinese al 15esimo posto in classifica.

Al termine della partita di ieri sera, ha parlato sui canali ufficiali del club blucerchiato Antonio Candreva, autore del gol del pareggio su calcio di rigore, dopo il vantaggio bianconero con Rodrigo De Paul. Il gol della vittoria, invece, è stato del debuttante Ernesto Torregrossa. L’esterno romano, che ha esordito in Serie A proprio con l’Udinese nel 2008, ha voluto dire la sua dopo la gara, esaltando comunque le doti della sua ex squadra.

Ecco le parole di Antonio Candreva: “La reazione della squadra è stata grande. C’è stata un po’ di sofferenza, però abbiamo fatto una gara molto positiva. Vincere questa partita era importantissimo. L’Udinese non merita affatto questa classifica: sono una buona squadra e gli mancano alcuni punti rispetto a quanto hanno dimostrato in campo. Inoltre, volevo complimentarmi con Torregrossa, che si è presentato da noi nel migliore dei modi. Lui è un bravissimo ragazzo e mi piaceva molto già da quando era al Brescia. Per la Sampdoria è fondamentale crescere insieme e fare un grande campionato: dobbiamo divertirci ed essere entusiasti. Fino ad ora ci sono stati alcuni passi falsi che ci hanno compromesso un po’. Da adesso, però, bisogna pensare gara dopo gara, iniziando già dalla prossima sfida contro il Parma“.