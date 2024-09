Udinese – Cannavaro chiaro: “Bianconeri fanno bene? Normale, sono forti”

Fabio Cannavaro continua a lavorare in vista di un possibile ritorno sulla panchina di una squadra della massima serie: le ultimissime

La stagione dell'Udinese è iniziata e partita a tutti gli effetti. La squadra di Kosta Runjaic deve fare la differenza sin dai primissimo incontri e proprio per questo motivo ci sono grandi aspettative anche dopo le prime tre giornate. Nel frattempo ha detto la sua sul club bianconero, un ex coach: Fabio Cannavaro. Ecco il suo pensiero sulla squadra con cui ha conquistato la prima salvezza in Serie A.