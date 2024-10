Udinese – Cannavaro: “Udinese? Esperienza fantastica! Sul mio futuro…”

Fabio Cannavaro vuole tornare a dire la sua sul campo da gioco. Il tecnico che ha guidato l'Udinese alla salvezza nel corso della passata stagione è pronto per rimettersi in gioco in una nuova avventura di primissimo livello. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli e le sue dichiarazioni riguardanti un possibile ritorno in campo.

"L'esperienza di Udine è stata fantastica, abbiamo raggiunto una salvezza che quando sono arrivato era sicuramente molto difficile. Però sapevo che avevano dei valori importanti e li stanno dimostrando. Per adesso giro e mi aggiorno, stare fuori non è facile ma studio. Ho avuto proposte dall'estero ma la mia idea è quella di cercare di stare in Italia e allenare qui. So che non è facile e c'è tanta concorrenza da parte di bravi allenatori ma l'idea è di provare".