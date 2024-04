News Udinese / Cannavaro il nome a sorpresa per la panchina friulana

Nella notte sembra essere arrivata la decisione sul l'esonero di Cioffi. Fatale per il tecnico bianconero la sconfitta all'ultimo minuto contro la sua ex squadra Verona. La dirigenza ora sta vagliando una serie di nomi per sostituirlo fino al termine della stagione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la dirigenza dell'Udinese ha avviato i contatti con Fabio Cannavaro che potrebbe essere il nome a sorpresa per la panchina bianconera. Se l'ex campione del mondo 2006 accetterà le condizioni della società potrebbe superare la concorrenza di Semplici e Stramaccioni per la panchina friulana.