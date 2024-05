Udinese-Empoli | Cannavaro: “Non dobbiamo pensare di essere salvi”

Ultima partita in casa per l'Udinese che al BluEnergy ospita l’Empoli in una sfida che, in caso di vittoria, significherebbe salvezza aritmetica. Cannavaro, in conferenza stampa, analizza i temi della gara. Una vittoria sarebbe preziosissima in vista del Frosinone: “Dobbiamo vincere, non mi sfiora minimamente il fatto che i miei giocatori la pensino diversamente. Non bisogna invece pensare alla gara dopo. Bisogna pensare a fare bene le cose per arrivare ai tre punti. Se pensi a tutto ciò che c’è intorno o dopo, inizi ad avere paura e non riesci ad usare la testa. Cosa che noi dobbiamo fare contro una squadra che è alla pari nostra. Hanno un allenatore abituato a questo tipo di partite, sanno come mettere in difficoltà una squadra se non fa le cose fatte per bene“.