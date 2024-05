News Udinese | Cannavaro su Pereyra: “Ha un problema al ginocchio”

Il tecnico bianconero ha spiegato il motivo dell'assenza del capitano e del suo possibile recupero per la trasferta di Lecce

Dopo Il pareggio contro il Napoli, l’allenatore dell’Udinese, Fabio Cannavaro, ha parlato ai microfoni della sala stampa durante il post-partita . Il tecnico dei bianconeri ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati e, inoltre, ha posto pure una panoramica sulla sua gestione degli attaccanti.

LA SITUAZIONE DELL’ATTACCO - “ Ieri mattina ho chiamato Success in spogliatoio , l’altra volta non ha giocato, l’ho visto un po’ isolarsi dagli altri, gli ho detto che io sono così e che deve dare tutto perché il momento prima o poi sarebbe arrivato . Lucca e giovane ed ha dovuto sostenere il peso dell'attacco da solo, Davis ha avuto problemi, Brenner anche, ora dobbiamo continuare così ”.

SUCCESS - “Non devo avere paura di rischiare i miei giocatori, so che è stato criticato molto. Speriamo di essere ancora in tempo, lui è un giocatore di forza e qualità e ha la capacità di raccordare i repart i ”.

DAVIS - “Si vede che è un giocatore di alto livello, ha esperienza in campionati importanti. Purtroppo va gestito, ma è meglio averlo che non. Si è creato situazioni importanti in queste gare”.