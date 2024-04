Notizie Udinese | Cannavaro senza Perez col Napoli: chi giocherà?

Difficile la situazione in difesa in casa Udinese per la sfida di lunedì contro il Napoli. Cannavaro infatti dovrà fare a meno di Nehuen Perez. L'argentino era diffidato ed è stato ammonito contro il Bologna. Un'assenza pesante per i friulani: il centrale dell'Albiceleste è stato l'unico che in questa stagione è riuscito ad avere continuità nel corso della stagione. Chi lo sostituirà?